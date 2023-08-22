شرطة أبوظبي: وفاة 5 شباب مواطنين بتصادم مركبتين في العين

تعاملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع بلاغ ورد إلى إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات بشأن حادث تصادم وقع صباح اليوم "الثلاثاء" بين مركبتين في منطقة صاع "شرق أم غافة" في مدينة العين، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 شباب مواطنين. وتتقدَّم القيادة العامة لشرطة أبوظبي بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلة العلي القدير أن يتغمَّدهم بواسع رحمته.

وتُهيب مديرية المرور والدوريات بالسائقين الالتزام بالقيادة الآمنة وتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة، كما حثَّت الجهاتُ المختصةُ الجمهورَ الكريمَ على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنُّب نشر أو تداول الشائعات بشأن الحادث.