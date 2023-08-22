مبادرات إنسانية لبلدية أبوظبي لتخفيف عناء حر الصيف عن العمال

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة ومركز بلدية الشهامة، مبادرة لدعم العمال المتواجدين في عدد من المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركزين، بهدف تخفيف عناء الحر عنهم في فصل الصيف.

ضمن هذا الإطار نفذ مركز بلدية المدينة مبادرة تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني تمثلت في اصطحاب 32 عاملاً في رحلة ترفيهية ثقافية إلى متحف اللوفر في أبوظبي.

كما نفذ مركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع مصنع النشاش للمياه النقية، مبادرة بعنوان (نبرد عليهم)، استهدفت الفئة العاملة في صيانة المرافق العامة والبلدية، لرسم البسمة على وجوههم وتخفيف حرارة الصيف عنهم، حيث تم خلال المبادرة توزيع القبعات والمياه الباردة على مئات العمال.