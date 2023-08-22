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"جمارك دبي" تحبط تهريب 171600 حبة من الأدوية المخدرة والمقيدة

جمارك دبي تحبط تهريب 171600 حبة من الأدوية المخدرة والمقيدة
22 أغسطس 2023 12:58

أحبطت جمارك دبي، محاولتي تهريب أدوية وعقاقير مخدرة ومقيدة في عمليتين منفصلتين قادمتين عن طريق الشحن الجوي، بإجمالي 171 ألفا و600 حبة.

وبلغ عدد حبوب الدواء في العملية الأولى 96 ألفا و600 حبة من دواء "سيبرالكس" وهو من الأدوية المقيدة، بوزن بلغ 57 كيلوجرام، في شحنة من 3 طرود، وفي الثانية  75 ألف كبسولة من دواء "بريغابالين" المخدر في 3 طرود أيضاً وبوزن 64 كيلوجرام.

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وتعزز جمارك دبي دورها الحيوي في خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، وحماية الاقتصاد بإنجاز جديد حققته الدائرة في مجال التصدي للأدوية المخدرة والمقيدة ومكافحة مخاطرها وأضرارها على الإنسان وصحته وآثارها على بناء المجتمع عند استخدامها بطرق غير مشروعة وخاطئة.

وأكدت جمارك دبي فعالية استراتيجيتها المتطورة ورؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات الغش التجاري أو تهريب البضائع والعقاقير المقيدة ومكافحة تهريب الممنوعات، وذلك من خلال فعالية الأنظمة الخاصة وكفاءة مواردها البشرية.

 

المصدر: وام
جمارك دبي
تهريب المخدرات
مكافحة التهريب
دبي
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