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الإمارات

نوال الحوسني: «آيرينا» تستعد للإعلان عن نتائج مبادرة «إيتاف» في «COP28»

نوال الحوسني
22 أغسطس 2023 10:54

 أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، على مساهمات الإمارات الدائمة لترسيخ مبادرات وأنشطة «آيرينا» المحلية والإقليمية والعالمية لدعم تسريع عجلة الطاقة المتجددة، حيث تعمل الإمارات والوكالة على تسريع تحول الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في المجتمعات كافة. وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن «آيرينا» تستعد للإعلان عن نتائج مبادرة تسريع تمويل حلول الطاقة المتجددة «إيتاف» في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات في نهاية العام الحالي، حيث سيتم الإعلان عن الحلول والمشاريع التي تم الاتفاق عليها لتطبيقها في المستقبل القريب. وأكدت دعم الإمارات الدائم للمبادرة منذ إطلاقها عام 2021 خلال «Cop26»، مشيرة إلى الدور المحوري الذي ستلعبه منصة «تمكين الحياة وسبل العيش» التي أطلقتها الدولة مع «آيرينا» هذا العام، في تنمية الحياة الزراعية والصحية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وذلك عن طريق تزويدهم بمصادر الطاقة المتجددة، موضحة أن هدف المنصة هو إيجاد الحلول للمجتمعات النامية في هذه المجالات. وأضافت أن الإمارات لها دور كبير في تسريع حلول الطاقة المتجددة، سواء في الدولة أو خارجها، لافتة إلى إسهامات الدولة في تنمية المشاريع في الدول النامية وتعزيز الاستثمارات في الخارج، حيث أسهمت هذه المشاريع في تبني أفضل الحلول للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خفض أسعارها، سواء في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وغيرها، حيث يوجد في الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد وبأقل كلفة. وأكدت نوال الحوسني أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتسريع عجلة الطاقة المتجددة، لافتة إلى استثمارات الإمارات في التقنيات الجديدة كالاستثمار في الطاقة الحرارية، والطاقة الحرارية الجوفية «الجيوثيرمال» وتقنيات التقاط الكربون، مضيفة أن التقنيات الحديثة تدعم رؤية الدولة والقيادة الرشيدة بأن يكون للتقنيات الحديثة دور فعال في هذا القطاع. وأشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه الكوادر الشابة في تعزيز أنشطة «آيرينا» وقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام، وقالت: إن الشباب يمتلكون وعياً عالياً عن التحديات التي يواجهها العالم، سواء التغير المناخي أو التحديات ذات العلاقة بأمن الطاقة، مشددة على أهمية أن يكون للشباب دور فعال في اتخاذ القرارات وابتكار حلول طويلة الأمد ومستدامة في هذه المجالات. ولفتت إلى المبادرات التي أطلقتها الوكالة لدعم الكوادر الشبابية وصقل مهاراتهم في مجالات الطاقة المتجددة، ومن ضمنها منصة «شبكة التعليم من أجل تحول الطاقة» التي تهدف إلى تمكين الشباب عن طريق التعليم في هذه الشبكة، إضافة إلى مبادرات أخرى بالتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم. وعن مستقبل الطاقة المتجددة، قالت سعادتها: «من خلال التحديات التي يواجهها العالم في التغير المناخي والتغير في ارتفاع درجة الحرارة الملحوظ، نرى أهمية أن يكون للطاقة المتجددة دور محوري للوصول إلى حلول طويلة المدى في مجال التغير المناخي، وأهمية تحول الطاقة على كافة الأصعدة سواء دولية أو حكومية أو حتى أفراد، نظراً لأهمية طريقة التفكير للتأثير على تحول الطاقة والوصول إلى حلول مستدامة».

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المصدر: وام
COP28
نوال الحوسني
الطاقة المتجددة
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