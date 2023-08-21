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تعاون بين «تريندز» و«الجواء للإعلام»

محمد العلي وعفراء الهاملي خلال التوقيع (من المصدر)
22 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون مع مجموعة الجواء للثقافة والإعلام، تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات البحثية والإعلامية والاستشارات والتدريب، إلى جانب توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية لدى الطرفين.
وقّع الاتفاقية من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب مجموعة الجواء عفراء سيف الهاملي، المدير العام للمجموعة، بحضور محمد المبارك الرئيس التنفيذي لمجموعة الجواء للثقافة والإعلام، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات في «تريندز».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي: إن المؤسسات والجهات الإعلامية بمختلف وسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة تعد حائط الصد الأول ضد خطابات الكراهية والتطرف والعنف. بدورها قالت عفراء الهاملي: إن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يأتي مع الانطلاقة الجديدة لمشاريع الجواء، والتي على رأسها صحيفة الظفرة الأسبوعية الورقية، والتي ستعود قريباً بحلتها الجديدة. بدوره أشاد محمد المبارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجواء للثقافة والإعلام، بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به مركز تريندز للبحوث والاستشارات في دعم حركة البحث العلمي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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