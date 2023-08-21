«المركز السوداني» بالشارقة يكرم الطلاب المتفوقين

الشارقة (وام)

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، الحفل السنوي لتكريم المبدعين السودانيين، والمتفوقين من طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات، والذي نظمه المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، وذلك في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجمهورية السودان، تليت بعدهما آيات بينات من القرآن الكريم، أعقبها عرضٌ مرئي بعنوان «صدى الإنجاز» تناول حكاية عام من الإنجازات التي حققها المركز. وتضمن العرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي نظمها المركز خلال العام الجاري.

وألقى المهندس عمر أحمد خوجلي رئيس المركز الاجتماعي السوداني ورئيس الجالية السودانية بالشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة، على ما تقدمه الإمارات للسودانيين من حسن رعاية وتقدير كان له طيب الأثر في تميز أبناء وبنات السودان وتقدمهم في المجالات كافة.

وفي ختام الحفل كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، الحاصلين على جوائز التميز الوظيفي من المهنيين السودانيين العاملين بالدولة، وذلك ضمن مبادرة تكريم المبدعين السودانيين للعام 2022-2023، كما تفضل رئيس مكتب سمو الحاكم بتسلم هدية تذكارية من المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة.