انطـلاق العام الأكاديمي بالكليات والجامعات

مريم بوخطامين (أبوظبي)

بدأت الدراسة أمس في عدد من مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2023- 2024، كما بدأ أمس دوام أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في مدارس مؤسسة الإمارات للتعليم «تعليم»، ونظمت المؤسسة لقاءات تعريفية وورش عمل تطبيقية للمعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية تم خلالها استعراض خطط وبرامج العمل في المدارس الحكومية على مستوى الدولة للعام الدراسي الجديد.

وأكدت قيادات أكاديمية بعدد من مؤسسات التعليم العالي على جاهزية الكليات والجامعات لتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والريادة، بدورها، أكدت مريم حسان اختصاصي شراكات في جامعة زايد، استقبال الجامعة صباح أمس طلاب وطالبات السنة الأولى «مستجدين» للعام الدراسي 2023 -2024 والبالغ عددهم حوالي 750 طالباً وطالبة، موضحة أنه تم تقديم لقاء تعريفي حول الجامعة لنائبة عميد الجامعة لشؤون الطلبة جين تاتيرتون، والتي قامت خلاله بالكشف عن سياسات الجامعة وبعض المعلومات الهامة حول كلية الدراسات متداخلة التخصصات، والتي تتميز برامجها متعدد الأفرع بتركيزها على تحضير الطلاب والطالبات للحياة العملية، إلى جانب البرامج العلمية التطبيقية.

كما قدمت نبذة تعريفية حول برنامج «تحدي الشركاء» الذي أطلقته الجامعة ضمن مسار البرامج الأكاديمية متداخلة التخصصات في الجامعة. والذي يركز على تمكين الطلبة من التعامل مع بعض التحديات المطروحة من قبل الشركات المحلية والدولية المشاركة، وإجراء دراسات وبحوث علمية، ووضع الحلول المناسبة، بحيث يتم قياس مخرجات التعليم من قبل الأكاديميين والمختصين، مما يمنح الطلبة تجربة قيّمة في العالم الحقيقي والمطلوبة للنجاح في حياتهم المهنية بعد التخرج وبالشكل الذي يلبي تطلعات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال رحلة الخمسين المقبلة.

وقالت الطالبة فاطمة أحمد من كلية التقنية العليا برأس الخيمة: إن اليوم الأول كان جيداً، وذلك نتيجة التجهيزات والاستعدادات المسبقة من قبل إدارات المدرسة سواء بتوجيه الطلاب أو من خلال تقديم النصائح لهم، والتعريف بمرافق المنشأة التعليمية.

استعداد وجاهزية

أكد الطالب مروان حامد من جامعة الطب والعلوم الصحية في رأس الخيمة استعداد وجاهزية الجامعة بشكل كامل ناهيك عن أعمال الصيانة والتجديد التي حدثت في الجامعة والتي أعطت الطالب نوعاً من الحماس والانطلاقة لبدء عام دراسي جديد.