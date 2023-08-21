إقبال على منافذ بيع «الزي» لطلبة المدارس الحكومية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت منافذ بيع الزي المدرسي للمدارس الحكومية إقبالاً عقب عودة الأسر من الإجازات، كما زاد الإقبال على اختيار وشراء «المريول» المدرسي للطالبات من الصف الخامس وحتى الثاني عشر، والذي يأتي ضمن استعدادات الأسر لعودة المدارس.

ووفقاً لمؤسسة الإمارات للتعليم فإن اﻟﺰيً اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻳﺤﺎﻛﻲ ﻗﻴﻤﺎً وﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﺗﺤﺮص اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰﻏﺮﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻗد روﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ أن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ واﺧﺘﻼف أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ.

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ

بالنسبة للصف الأول إلى الرابع بنين «قميص رسمي أبيض مع الشعار، واختيار ﺑﻨﻄﺎل ﻗﺼﻴﺮ ﻛﺤﻠﻰ ﺳﺎدة أو ﺑﻨﻄﺎل ﻃﻮﻳﻞ ﻛﺤﻠﻰ ﺳﺎدة»، وبالنسبة للزي اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺎت اﻟﺼﻔﻮف من«1-4» قميص رﺳﻤﻲ أﺑﻴﺾ ﺑﺄﻛﻤﺎم ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺎر، اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﻳﻮل أو ﺑﻨﻄﺎل ﻃﻮﻳﻞ واسع، وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت مبكراً عن توافر الزي المدرسي عبر مجموعة اللولو هايبر ماركت الموزعة في مختلف مناطق الدولة من منتصف يوليو الماضي.، تشمل 10 منافذ للبيع في أبوظبي والظفرة، و9 منافذ بالعين، و6 منافذ للبيع في دبي، و8 منافذ للبيع بالشارقة، ومنفذين للبيع بعجمان، ومنفذين بأم القيوين، و3 منافذ في للبيع برأس الخيمة، و3 منافذ للبيع بالفجيرة.

كما وفرت المؤسسة منافذ بيع أخرى ببعض المناطق، حيث خصصت لفترة محدودة بيع الزي المدرسي في هذه المدارس في بداية العام مدرسة السلع المشتركة لجميع الحلقات بالسلع، وبالوقن تم تحديد مدرسة الوقن المشتركة لجميع الحلقات،، وجزيرة دلما بمدرسة روضة المشاعل لجميع الحلقات، ومدرستين بالقوع «مدرسة القوع ذكور جميع الحلقات،»، ومدرسة السعادة «رياض أطفال إناث جميع الحلقات»، كما أتاحت المؤسسة شراء الزي المدرسي وطلبه إلكترونياً من خلال تقنية «كيو آر»

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ووفقاً للموزعين يتكون الزي اﻟﻤﺪرﺳﻲاﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺎت اﻟﺼﻔﻮف من 9–12من «اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﻳﻮل ﻃﻮﻳﻞ أو ﺗﻨﻮرة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﺑﻨﻄﺎل ﻃﻮﻳﻞ واسع، ﻗﻤﻴﺺ رﺳﻤﻲ أﺑﻴﺾ ﺑﺄﻛﻤﺎم ﻃﻮﻳﻠﺔ، مع الشعار، تم إضافة ثوب للإناث من الصف الخامس وحتى الثاني عشر، وبالنسبة إلى الذكور كندورة للطلبة، مع ﻋﺼﺎﻣﺔ ﺑﻴﻀﺎء إﺟﺒﺎرﻳﺔ من السابع حتى الثاني عشر، عدا الزي الرياضي.

وأتاحت ثلاثة خيارات أمام الأسر، ليتسنى الإختيار من بينها، وتوفر منافذ البيع خياط في حالة احتياج الأسر لتعديل الزي حسب الطول والحجم، ويتم التسليم خلال نفس اليوم أو يوم على الأكثر.

ضوابط

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد حددت ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ والمظهر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺪوام اﻟﺪراﺳﻲ، إذ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ارﺗﺪاء اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ، واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﻤﻈﻬﺮه اﻷﻧﻴﻖ واﻟﻤﺮﺗﺐ واﻟﻨﻈﻴﻒ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ارﺗﺪاء أﺣﺬﻳﺔ ﻣﺴﻄﺤﺔ ﺳﻮداء اﻟﻠﻮن وﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ، أو أﺣﺬﻳﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺳﻮداء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻮارب ﺑﻴﻀﺎء، وﻳﻤﻜﻦ ارﺗﺪاء اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺧﻼل أﻳﺎم ﺣﺼﺺ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ/اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻔﻴﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻃﻮل اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺴﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻮﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً. كما نبهت ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺮأس ﺑﺎرﺗﺪاء « ﺷﻴﻠﺔ ﺳﻮداء» ﻣﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺲ ﺑﻴﻀﺎء أﺳﻔﻞ اﻟﻜﻨﺪورةاﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎرﺗﺪاء (اﻟﻌﺼﺎﻣﺔ) ﻣﻊ ﺣﺬاء رﺳﻤﻲ أو رﻳﺎﺿﻲ.

اﻟﺰي اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﺰي اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، كما ﻳﻤﻨﻊ وﺿﻊ ﻃﻼء اﻷﻇﺎﻓﺮ وﻣﺴﺎﺣﻴﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، وإﺧﻄﺎر أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وذﻟﻚ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

المدارس الخاصة

شهدت مدارس القطاع الخاص إقبالاً على التسجيل ودفع الرسوم خاصة المتأخرة، حيث أبلغت مدارس أولياء الأمور عبر الرسائل على ضرورة سداد الأقساط المتبقية في ذمتهم، تجنباً لسحب الملف من المدرسة، والتهديد بعدم تسجيلهم للعام الدراسي 2023/2024