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طلبة جامعة الإمارات قادرون  على الإبداع والابتكار والتفوق

زكي نسيبة في حديث مع عدد من الطالبات خلال اللقاء (من المصدر)
22 أغسطس 2023 00:53

العين (الاتحاد)

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التقى معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس عدداً من طالبات الجامعة المُستجدات للترحيب بهم والاستماع إلى اقتراحاتهم، بما ينعكس على ثقة الطالب وانتمائه للجامعة التي تعد منارة للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال لقائه بالطالبات قال معاليه: «يُسعدنا مع بداية العام الدراسي الأكاديمي الجديد الالتقاء بالطلبة والطالبات، الذين نحرص كل الحرص على أن تكون جامعة الإمارات هي البيئة الحاضنة والمحفزة لهم».
وأكد أن الجامعة تمثل للطلبة منصة للمعرفة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الطلبة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي«.
وأضاف معاليه أن الجامعة وجميع القائمين عليها والعاملين فيها حريصون على بناء مجتمع تتوفر فيه الرعاية والأمان الذي يُسهم في تنمية قدرات الطلاب، ويساعدهم على الاختيارات الصحيحة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجههم أثناء مسيرتهم العلمية.
وفي ختام اللقاء، تناول معالي زكي نسيبة وجبة الغداء في مطعم طالبات الجامعة، حيث لبى دعوة مجموعة من الطالبات، لتناول طعام الغداء معهن، وكانت فرصة لتبادل الحديث معه حول عدد من أمور الجامعة، والتدريس، والتسهيلات الكبيرة، وسبل الراحة التي توفرها الجامعة لأبناء وبنات الوطن الدراسين فيها، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة التي لم تبخل يوماً بشيء على أبنائها وبناتها، من أجل إسعادهم.

جامعة الإمارات
زكي نسيبة
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