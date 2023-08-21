بلدية أبوظبي ترفع كفاءة معايير السلامة المرورية في مناطق المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشروعها الهادف إلى تعزيز كفاءة معايير السلامة المرورية للمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي وضواحيها، وذلك ضمن إطار التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، وللسائقين العابرين لهذه المناطق الاستراتيجية، انطلاقاً من حرصها على سلامة طلبة المدارس، وبالتزامن مع العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

تفصيلاً، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية منظومة كبيرة ومتكاملة من مشاريع تطوير وتأهيل مكونات السلامة المرورية في مناطق مدارس مدينة أبوظبي، لتشمل صيانة اللوحات المرورية، وصبغ مطبات عبور المشاة وتهدئة السرعة، إزالة العشوائيات حول المدارس، وتطوير مكونات البنية التحتية الخاصة بالسلامة المرورية.

وفي مدينة زايد أنجزت البلدية مشروعاً مماثلاً استهدف تأهيل أعمال صيانة البلاط، وصبغ وصيانة مواقف أصحاب الهمم، وأعمال صبغ وتخطيط مناطق المدارس، وإنشاء ممرات جديدة لأصحاب الهمم، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

كما انتهت البلدية في مدينة الوثبة من أعمال مشروع تطوير مناطق ومعايير السلامة حول المدارس لتتضمن: إزالة العشوائيات حول المدارس، توفير وزراعة شتلات وزهور تجميلية حول عدد من المدارس، تخطيط طرق وصبغ كيربستون، وصيانة اللوحات الإرشادية، صيانة البلاط، إنشاء مطبات لتخفيف السرعة وممرات للمشاة، تعديل الحواجز الخرسانية.

أما في الشهامة فاستكملت البلدية أعمال السلامة حول المدارس من خلال إنجاز أعمال إعادة صبغ مطبات تهدئة السرعات، استبدال مطبات عبور المشاة القديمة، وتأهيل الشوارع المحيطة بالمدارس.

ضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر لدى عبورهم مناطق المدارس والالتزام بالسرعات المحددة، والتقيد بالعلامات المرسومة على الأرض، واللوحات الإرشادية وذلك لتعزيز سلامة الطلبة وحمايتهم من أي حوادث.

على الصعيد ذاته وضمن إطار احتفاء بلدية مدينة أبوظبي بالعام الدراسي الجديد، وترحيباً بالطلبة والكادر التدريسي والإداري، نفذت البلدية مشروع تزيين بعض الطرق الرئيسية، والمناطق بتشكيلات ضوئية تحمل عبارات ترحيبية بالعام الدراسي.