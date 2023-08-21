ملتقى الفجيرة الثالث للمرأة الإماراتية ينطلق 26 أغسطس

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تنظيم الدورة الثالثة من ملتقى الفجيرة للمرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»، احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية لعام 2023، وذلك في السادس والعشرين من أغسطس الجاري على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

ويأتي الملتقى ضمن أجندة منصة «واحة حواء» التابعة للجمعية، بمشاركة كل من الدكتورة بدرية الظنحاني المدير التنفيذي للشؤون المجتمعية والسعادة والإيجابية، والمستشارة موزة مسعود مديرة واحة حواء، والناشطة التراثية فاطمة الحنطوبي، والناشطة الاجتماعية آمنة العوادي، وابتسام محمد يوسف، وحليمة خليفة الصريدي رئيسة مجلس شباب «الفجيرة الثقافية»، وتدير فعالياته المهندسة ناعمة الموح الأمين العام للجمعية، فيما تحل الدكتورة مايا الهواري وكليثم المطروشي ضيفتي شرف على الملتقى.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن أهمية الملتقى هذا العام تكمن في كونه يلقي الضوء على الدور الريادي للمرأة الإماراتية في التنمية المستدامة، تماشياً مع عام الاستدامة، كما يستعرض قصص نجاح عدد من الإماراتيات الملهمات في مختلف المجالات، فضلاً عن تكريم ثلاث شخصيات نسائية لدورهن البارز في مسيرة التنمية بالدولة». وأكد الظنحاني، أن «الفجيرة الثقافية» بمختلف نشاطاتها تسعى إلى تعزيز قدرات المرأة، وتسلط الضوء على إبداعاتها، من خلال توفير البيئة الإيجابية والمحفزة التي تدعم إمكاناتها وتمنحها الثقة الكاملة للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

وقالت الدكتورة بدرية الظنحاني رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى: «إن برنامج الملتقى يرتكز على محورين رئيسين، هما (دور المرأة في التنمية المستدامة)».

دعم لا محدود

أكدت المستشارة موزة مسعود المطروشي مديرة «واحة حواء» أن الدعم اللامحدود من رائدة الحركة النسائية في الدولة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، له الدور الأبرز في تعزيز المكتسبات وتمكين المرأة من أخذ دور مستحق لها في مسارات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.