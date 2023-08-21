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الإمارات

إشادة كوبية بالكونغرس العالمي للإعلام

مارتن الڤارز
22 أغسطس 2023 00:52

أبوظبي (وام)

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أكد مارتن الڤارز، رئيس التحرير ومدير العلاقات العامة في وكالة أنباء «برينسا لاتينا» الكوبية، أن الكونغرس العالمي للإعلام من شأنه أن يسهم في رسم ملامح هذه الصناعة وتوجيهها نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وقال الڤارز بعد النسخة الأولى الناجحة في العام الماضي، ستستمر النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في أبوظبي في رسم ملامح الصناعة نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وأضاف أن هذا الحدث العالمي يشكل فرصة مناسبة ومثالية بالنسبة لوكالة أنباء «برينسا لاتينا»، لتوطيد علاقات العمل، وتوحيد شركاء الإعلام الاستراتيجيين، والعثور على شركاء جدد، وبدء مشاريع تعاون مفيدة. 
وأكد الڤارز، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في دعم تطور قطاع الإعلام في دول الجنوب العالمي من خلال استضافتها الكونغرس العالمي للإعلام. يذكر أن الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام ستقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، وتنظمها مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، إضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات. ويناقش «الكونغرس العالمي للإعلام 2023» على مدار ثلاثة أيام، مجموعة من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

الكونغرس العالمي للإعلام
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