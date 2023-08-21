40 ألف أسرة تستفيد من المواد  الغذائية المدعومة في أبوظبي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي توفير كافة السلع الغذائية المدعومة للمواطنين التي تلبي احتياجاتهم عبر منافذ توزيع المواد الغذائية التابعة لها، وقالت إن عدد المواطنين المستفيدين من خدمات المواد الغذائية المدعومة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بلغ 40.514 أسرة.

وتسعى بلدية أبوظبي إلى توفير كافة متطلبات المواطنين من مختلف السلع الغذائية المدعومة والمخفضة وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم خدمات متميزة، تساهم في إسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مجتمعية متميزة.

يذكر أن عدد عبوات المواد الغذائية التي تم توزيعها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1257917 سلعة مختلفة تنوعت بين عبوات المياه، مستلزمات التنظيف، الأرز، الطحين والهريس، الزيوت، المعلبات، التوابل، الشاي والقهوة، المجمدات، المعكرونة، منتجات الحليب والألبان، المشروبات، التمور والمكسرات، والعسل، المنتجات الطازجة، الحبوب والبقوليات، والمنتجات العضوية.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإسعادهم من خلال العديد من الإجراءات الميسرة والسهلة للحصول على الخدمات، وتتنوع بين توفير مواد مدعومة للمواطنين (الرز، الطحين، الهريس وغيرها)، وكذلك توفير مواد مخفضة السعر وتتضمن (مواد أساسية، سكر، زيوت، مياه، معلبات، مثلجات، وغيرها من المواد التي يصل عددها إلى 300 مادة غذائية)، وتتراوح نسبة التخفيض بين 10% إلى 15% بالمقارنة مع أسعار السوق المحلية.

وأطلقت البلدية عدداً من المبادرات المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق مبادرة المير الرمضاني للأسر المتعففة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتضمنت المبادرة تقديم 300 سلة غذائية إلى الأسر المتعففة. كما قامت البلدية بإعفاء أصحاب الهمم وكبار المواطنين من رسوم توصيل طلبات المواد الغذائية. وتواصل البلدية توسيع عدد منافذ الحصول على الخدمات الخاصة بها، حيث تم مؤخراً افتتاح منفذين إضافيين لبيع المواد الغذائية المدعومة والمخفضة في (فرع جمعية أبوظبي التعاونية بمنطقة ربدان، وجمعية بني ياس التعاونية فرع سراب).

ويمكن الحصول على المواد الغذائية من خلال المنصة الإلكترونية (تم)، وكذلك من خلال زيارة أحد أفرع جمعية أبوظبي التعاونية، أو جمعية بني ياس التعاونية، بالإضافة إلى زيارة أحد مستودعات بلدية مدينة أبوظبي الموجودة في منطقة المرور، ومنطقة مصفح، وتوفر بلدية مدينة أبوظبي خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.