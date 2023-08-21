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37 ألف استخدموا «العبرة» في عجمان

37 ألف استخدموا «العبرة» في عجمان
22 أغسطس 2023 00:52

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن عدد مستخدمي خدمة النقل البحري «العبرة»، خلال النصف الأول لعام 2023، بلغ 36.911 مستخدماً، بنسبة زيادة 28% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، وعدد رحلات النقل البحري 3806 رحلة، بنسبة زيادة 19% عن 2022.
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بعجمان، أن «العبرة» تعكس الجانب التراثي لدولة الإمارات، بتصميمها الخارجي، وتنقل العبرة الركاب إلى 4 محطات بحرية في الإمارة، منها محطة الراشدية والصفيا (بمنطقة مشيرف) ومحطة الزورا والمارينا، مؤكداً أن «العبرة» تمتاز بأسعارها الرمزية التي في متناول الجميع، وتتفاوت أنواع الرحلات المتوفرة منها للتنقل، ورحلات سياحية ترفيهية، حيث توجد ثلاث عبارات، منها كبيرة الحجم والتي تسع 30 شخصاً، وصغيرة الحجم تسع لـ 15 شخصاً، وتتميز العبرة بنظام تحديد المواقع لتتبع مسارات الرحلات، وبها كاميرات مراقبة تتميز بالدقة والوضوح لضمان الأمن والسلامة خلال التنقل البحري.
ويمكن للمتعاملين شراء تذاكر النقل البحري «عبرة»، من خلال التوجه إلى أقرب محطة لدفع رسوم الخدمة نقداً أو عبر بطاقة «مسار» لدى موظف المحطة.

هيئة النقل
عجمان
النقل البحري
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