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بلدية الحمرية تختتم حملة «صيف آمن وسعيد»

جانب من حملة «صيف آمن وسعيد» (وام)
22 أغسطس 2023 00:52

الشارقة (وام)

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 اختتمت بلدية الحمرية فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» التي انطلقت في يوليو الماضي، وجاء تنظيمها في إطار سعي البلدية لتحقيق بيئة آمنة ومريحة لزوارها ومرتاديها خلال موسم الصيف.
وهدفت الحملة التي نظمها قسم الرقابة والتفتيش في بلدية الحمرية على شاطئ الحمرية إلى تعزيز الوعي بأهمية السلامة والحفاظ على بيئة صحية خلال فصل الصيف، وذلك من خلال فعاليات توعوية متنوعة في مختلف مرافق الحمرية، شملت برامج ترفيهية، وورشاً ومسابقات ثقافية وبيئية.
استفاد من برامج الحملة التي أسدل عنه الستار مساء أمس حوالي 1340 مشاركاً من زوار حديقة الشاطئ في الحمرية، وتفاعلوا مع العديد من الفعاليات، لا سيما التي وجهت للأطفال. وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية السلامة والصحة خلال فترة الصيف، وتشجيع الزوار والسياح على اتباع الممارسات الصحيحة للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.
وقال: «نحن في بلدية الحمرية نلتزم بتقديم بيئة آمنة وصحية لمجتمعنا وزوارنا، وسنستمر في تنظيم مبادرات وحملات توعية مستدامة لضمان استمتاع الجميع بصيف آمن وسعيد».
وأشار الشامسي، إلى أن الحملة التوعوية «صيف آمن وسعيد» المنفذة من قبل موظفي بلدية الحمرية شهدت تفاعلاً واسعاً من مرتادي الحديقة الشاطئية وشاطئ بحر الحمرية، وذلك نتيجة استهدافها لكافة الفئات المجتمعية من مختلف الفئات والأعمار عبر محطات توعوية تفاعلية.

بلدية الحمرية
الصيف
الحمرية
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