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الإمارات

«دبي الطبية» تنشر الوعي حول التبرع بالأعضاء

خلال الفعالية التوعوية (وام)
22 أغسطس 2023 00:52

دبي (وام)

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أعلنت مدينة دبي الطبية عن إطلاق أحدث مبادراتها في مجال التبرع بالأعضاء بعنوان «امنح حياة - كن متبرعاً» لدعم جهود برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مستوى دولة الإمارات بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء وتسليط الضوء على دور هذه الممارسة النبيلة في إنقاذ حياة الكثيرين.
وفي هذا الإطار نظمت مدينة دبي الطبية فعالية توعية عامة لنشر الوعي حول أهمية هذا الموضوع بالتعاون مع برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وانطلقت هذه المبادرة مستفيدة من المكانة المرموقة لمدينة دبي الطبية باعتبارها الجهة المسؤولة عن أول عملية ناجحة لزراعة الأعضاء في دبي والتي أجريت في شهر يونيو عام 2016 حيث واصلت مدينة دبي الطبية منذ ذلك الحين جهودها الراسخة لتطوير إجراءات زراعة الأعضاء والارتقاء بها.
وسلطت فعالية التوعية الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء في المجتمع حيث شكلت منصة أتاحت لعائلات المتبرعين السابقين بالأعضاء والمستفيدين من هذه التبرعات مشاركة قصصهم الملهمة ما أبرز الجانب الإنساني لهذه القضية النبيلة وأهميتها في إنقاذ حياة الكثيرين.
وشارك في الفعالية مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمن فيهم الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والدكتورة ماريا بولا جوميز مديرة زراعة الأعضاء في المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والدكتور فرهاد جناحي الأستاذ المساعد في الجراحة بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عضو فريق زراعة الأعضاء في «ميديكلينك» مستشفى المدينة.
تقدم ملحوظ
قالت كوثر كاظم نائبة رئيس إدارة دعم الأعمال في سلطة مدينة دبي الطبية: «يمثل التبرع بالأعضاء إحدى أكثر الممارسات الإنسانية نبلاً على الإطلاق.. ومن خلال هذه المبادرة نريد أن نرسخ التزامنا بنشر الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء وتعزيز هذه الممارسات على مستوى الدولة فضلاً عن المساهمة في تطوير نظام الرعاية الصحية لدينا بدعم من شركائنا المتخصصين في هذا المجال.. ونتطلع أيضاً إلى أن تسهم جهودنا في الوصول إلى شريحة أكبر وتعزيز مشاركة المجتمع الإماراتي في هذه القضية النبيلة نظراً لأهميتها الكبيرة في رسم البسمة على وجوه المرضى وعائلاتهم».
وشهد برنامج «حياة» تقدماً ملحوظاً بفضل اللوائح التنظيمية التي أصدرتها إمارة دبي بخصوص قوانين التبرع وزراعة الأعضاء حيث تم إجراء 111 عملية زرع أعضاء منذ يناير الماضي إلى جانب أكثر من 460 عملية زرع منذ عام 2017 مع التركيز على تحسين جودة حياة مختلف مجتمعات دولة الإمارات.
وتضم دولة الإمارات ثماني منشآت صحية مرخصة لإجراء عمليات زرع الأعضاء أهمها «ميديكلينك» مستشفى المدينة ومستشفى «الجليلة للأطفال» وهما جزء أساسي من منظومة مدينة دبي الطبية.

دبي
دبي الطبية
مدينة دبي الطبية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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