شرطة أبوظبي تنظم معرض «الشباب ومخاطر المخدرات»

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي معرضاً توعوياً في مركز «البوادي مول، ومكاني العين مول» بمشاركة عدد من الجهات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف توعية شرائح المجتمع من آفة المخدرات ونشر رسالة الأمن والاستقرار المجتمعي، وتعزيز سبل الوقاية على نحو يسهم في حماية المجتمع من مخاطرها وآثارها السلبية وتوحيد جهود المؤسسات في الوقاية من الآفة.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ الحملات والمبادرات الإرشادية، التي تهدف إلى توعية الأسر وأبنائها الشباب من آفة المخدرات، لما لها من أضرار جسيمة على المجتمعات ووقايتهم من مخاطرها من خلال التوجيه السليم وتعزيز القيم الرفيعة وتقوية الوازع الديني لديهم.

ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لمكافحة المخدرات والتصدي لها باعتبارها مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات الأمنية والاجتماعية والإعلامية، تماشياً مع سياسة قيادتنا الرشيدة في توظيف كافة الإمكانات ووسائل التوعية للحفاظ على الطاقات الشبابية باعتبارهم أمل المستقبل في تقدم المجتمع.

وأشاد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين بالبرامج التثقيفية والأنشطة التوعوية التي تنفذها الإدارة، لافتاً إلى تواصلها الدائم مع الشباب وإرشادهم بالبرامج العلاجية المناسبة وسبل الوقاية من المخدرات.

وأكد أهمية الرقابة الأسرية على الأبناء ودور الوالدين في رعايتهم وتربيتهم التربية الصحيحة وشغل أوقاتهم بالنفع والفائدة والتواصل الإيجابي، من خلال التحاور معهم وقضاء وقت معهم والاستماع لحديثهم بما يضمن لهم الشعور بالثقة والمسؤولية تجاه أنفسهم وأوطانهم.

وقدمت إدارة مكافحة المخدرات في العين عرض فيديو توعوي عن مبادرة «فرصة أمل» عبر شاشات المسرح وتوعية الشباب من آفة المخدرات بعقد محاضرة إرشادية، بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية-صحة حول أضرار المخدرات وآثارها الصحية، قدمها الدكتور عبد الرحمن المدحاني أخصائي الطب النفسي بعيادة نعمة، إلى جانب الدكتور حسين العطية استشاري الأمراض النفسية والعقلية-مركز عود التوبة الصحي.

محاضرة حول النصب الإلكتروني

عقد قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة العين محاضرة حول النصب الإلكتروني والتحذير من الرسائل الوهمية الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجه أسئلة متنوعة للجمهور حول مبادرة «فرصة أمل» للوقاية من المخدرات، إلى جانب تقديم فقرات توعوية أمنية حول مختلف الجرائم الموسمية والظواهر الأمنية كمخاطر الألعاب الإلكترونية وحماية الممتلكات العامة أثناء السفر.

وعززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني التوعية للأطفال وأسرهم بتدابير السلامة الوقائية من الحرائق وعرضت دورية الاطفائي الصغير والمسعف الصغير، وشرحت أساسيات الإسعافات الأولية وطرق الوقاية من الإصابات، كما تفاعل الجمهور مع عروض الكلاب البوليسية التي قدمتها إدارة التفتيش الأمني k9، وأسهم الفريق التطوعي «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية بدور ريادي في تعزيز التواصل الإيجابي مع الجمهور وتوزيع الهدايا عليهم.

استشارات

تم تقديم الاستشارات النفسية والفحوصات الطبية الشاملة لزوار المعرض بهدف وقايتهم من مختلف الأمراض، وأتاح المعرض الفرصة للأطفال للتواصل مع شخصية «شهاب» الرياضية والتعبير عن مهاراتهم، من خلال المرسم الحر الذي يهدف إلى تثقيفهم حول الموضوعات الأمنية وتعريفهم بحقوقهم وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم.

وفي السياق نفسه نظمت إدارة نادي العين الرياضي الثقافي ورشة تعريفية عن الأكاديمية الخاصة وخدماتها في استغلال أوقات الشباب بما يفيد، بالإضافة إلى محاضرة إرشادية حول أضرار المخدرات قدمتها الأستاذة سارة الشامسي. وشارك في المعرض الفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي بعدد من المعزوفات التراثية التي لاقت استحسان الجمهور من مختلف الجنسيات، وقدم قسم الموروث الشرطي شرحاً لزوار المعرض حول تاريخ شرطة أبوظبي والمقتنيات الشرطية القديمة، كما استعرضت إدارة مرور العين دورية السعادة المزودة بالتجهيزات والأنظمة الذكية.