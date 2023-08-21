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«دبي للأمن الإلكتروني» يستضيف ورشة للقطاع الخاص

مشاركون خلال الورشة (من المصدر)
22 أغسطس 2023 00:52

دبي(الاتحاد)

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استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج «درع دبي للأمن السيبراني»، الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع «كريست انترناشونال»، المؤسسة الدولية غير الربحية المختصة في قطاع الأمن السيبراني.
 وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «يلتزم المركز بدعم حكومة دبي في تنفيذ خططها الطموحة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والأمن السيبراني. ونسعى جاهدين للمساهمة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، حيث تمضي الإمارة قدماً في تنفيذ خططها لرقمنة جميع جوانب الحياة لمواطنيها وسكانها وزوارها».
وأضاف: «شكّل تعاون مركز دبي للأمن الإلكتروني مع ‹كريست انترناشونال› لإطلاق برنامج ‹درع دبي للأمن السيبراني› - ودورنا في وضع معايير محددة للشركات الراغبة بالتعامل مع الجهات الحكومية في دبي – محطة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي يعتبر التعاون الدولي أحد محاورها الرئيسية. وساهمت ورشة العمل هذه في تعريف القطاع الخاص بالمبادئ الأساسية للبرنامج، والمعايير التي يعتمدها مركز دبي للأمن الإلكتروني لضمان جودة خدمات الأمن السيبراني المقدمة للجهات الحكومية في دبي، وتوافق هذه الخدمات مع خططنا ومعاييرنا للأمن السيبراني». من جانبه، قال رولاند جونسون، رئيس «كريست إنترناشونال»: «تفخر ‹كريست انترناشونال› بدعم إطلاق معيار ‹درع دبي للأمن السيبراني›، بالتعاون مع شركائنا في مركز دبي للأمن الإلكتروني. وقد حظي هذا البرنامج باهتمام كبير من الشركات الأعضاء لدينا، حيث بدء العديد منهم بالفعل في تحضير خبراء الأمن السيبراني لديهم للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة للمعيار».

دبي
الأمن الإلكتروني
القطاع الخاص
الأمن السيبراني
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