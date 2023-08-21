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شرطة دبي تؤكد على إسعاد المتعاملين

راشد الشحي يطلع على معاملة أحد المراجعين في المركز (من المصدر)
22 أغسطس 2023 00:52

دبي(الاتحاد)

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التقى العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات بالوكالة، المتعاملين أثناء تلقيهم للخدمات الشرطية في المركز، واطلع على سير إنجار معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين، وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءاتها.
وقال العميد الشحي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة. وأكد  على اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات كونها تضم مناطق تجارية وسكنية مثل هور العنز، هور العنز شرق، بورسعيد، الممزر، ابوهيل، البراحة، المطينة، المرقبات، رقة البطين، الوحيدة، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

شرطة دبي
دبي
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