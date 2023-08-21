«سفراء الأمان» ينظم دورة «فن الإلقاء والتقديم»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس سفراء الأمان التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب ومركز دبي لأمن الطيران المدني، ومدارس حماية التابعة لشرطة دبي، النسخة الثانية من دورة «فن الإلقاء والتقديم» والتي تأتي ضمن برنامج تأهيلي تدريبي نوعي، يستهدف تأهيل الأطفال من أعضاء المجلس، لتمكينهم في مجال تقديم المحاضرات والورش والندوات، وإدارة الحوارات في مختلف المجالات المتعلقة بالطفل، والمواضيع الهادفة والتوعوية.

وافتتح فعاليات الدورة العقيد مهندس مروان سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، محاضر الدورة، بمشاركة 35 طفلاً من المجلس، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الملازم أول عاصم بن شايع، وعدد من أعضاء المجلس.