تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا خاصة على المناطق شرقية، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:34 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:45.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 19:28 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.