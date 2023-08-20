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550 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لطباعة «المُصحف الشريف»

550 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لطباعة «المُصحف الشريف»
21 أغسطس 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

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قدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً بقيمة 550 ألف درهم إلى جمعية دار البر، لتُخصص لصالح مشروع طباعة المُصحف الشريف تعزيزاً لجهود حفظ ورعاية كتاب الله، تبارك وتعالى، ودعماً لحفظته وقرائه، لينضم التبرع الجديد للبنك إلى سلسلة طويلة وممتدة من مُبادراته الحية ومُساهماته الكبيرة في إطار أعمال البر والإحسان ومشاريع الخير والعمل الإنساني والتنمية المُجتمعية.
وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن بنك دبي الإسلامي يُشكل شريكاً استراتيجياً أساسياً داعماً لمبادرات الجمعية الإنسانية ومشاريعها الخيرية المُتنوعة، منذ نشأتها قبل نحو 44 عاماً، في مختلف المجالات الإنسانية والخيرية والخدمية الحيوية، مُشيراً إلى أن الجمعية تتولى لاحقاً توزيع «المُصحف الشريف» في أنحاء متعددة في العالم، حيث المساجد ومراكز تحفيظ القُرآن الكريم، ليستفيد منه آلاف المسلمين المُحتاجين في دول عدة.
وقال الدكتور المهيري: إن «دار البر» تعمل على تعزيز منظومة شراكاتها الوطنية الاستراتيجية، مع العديد من مؤسسات القطاعين الخاص والعام في الدولة، دعماً للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، داخل الإمارات، وتوفيراً لمُتطلبات الفقراء والمنكوبين في دول عديدة حول العالم، امتثالاً لقيم وتعاليم ديننا الحنيف، وترجمةً للسياسة الإنسانية للدولة ولتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتجاوباً مع قيم وتقاليد أبناء الإمارات في حُب الخير ومُساعدة الآخرين.

بنك دبي الإسلامي
جمعية دار البر
المصحف الشريف
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