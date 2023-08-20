«الشارقة للتعليم الخاص» تعتزم تنفيذ 390 زيارة للمدارس

الشارقة (وام)

تعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص تنفيذ 390 زيارة للمدارس ومراكز الطفولة المبكرة، ضمن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي يبدأ في 28 أغسطس الجاري، كما اتخذت جملة من الإجراءات، في إطار الجهود التي تبذلها لتوفير بيئة تعليمية محفزة.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التطور والنماء، وإن الاستثمار في العقول هو سر تقدم الدول، مما يستدعي العمل بجدّ، وتكريس الجهود لتوفير بيئة تعليمية مثالية تساعد الطلبة على تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم، داعية في الإطار ذاته الميدان التربوي إلى التكاتف وبذل الجهود لإنجاح العودة إلى المدارس.

وأضافت أن أولياء الأمور شركاء أساسيون في تعليم أبنائهم، ولا يمكن تحقيق الأهداف دون دعمهم ومساندتهم، متمنية للجميع التوفيق والسداد، مشيرةً إلى إصدار عدد من التعميمات والقرارات المنظمة للعمل على المستويين الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية الخاصة متعلقة بالعودة إلى الدراسة في العام الجديد 2023 - 2024.

بدوره، أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن «الهيئة» كدأبها في كل عام تحرص على ضمان جاهزية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وفق المؤشرات والمعايير الخاصة وعلى النحو الذي يوفر عودة هادئة وسلسلة إلى المقاعد الدراسية، وأن العمل على استقبال العام الدراسي الجديد يمضي وفق الخطط والبرامج المحددة، وأن جاهزية المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلبة تمشي وفق المعايير والمؤشرات المطلوبة.

وشدد الحوسني على أهمية الجاهزية، وتوفير عودة مثالية إلى المدارس، بما يسهم في تحفيز الطلبة على البدء بنشاط وبذل الجهود خلال أيام التدريس، لتحقيق مخرجات أكاديمية تلبي طموحاتهم وطموحات أسرهم، مشيراً إلى حرص «الهيئة» ومساعيها نحو تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة والأمن لجميع أطراف المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد والأعوام الدراسية اللاحقة.

وأوضحت إدارة الرقابة والالتزام أن «الهيئة» تستهدف من خلال هذه الزيارات الميدانية تنفيذ الرقابة على المباني والمرافق التعليمية والنظافة والتهوية وأعمال الصيانة والخدمات التربوية، وجاهزية العيادات المدرسية والتغذية والمقاصف وحركة الحافلات وبوابات الخروج والدخول، ومناطق الانتظار والبوابات الرئيسية للمبنى، واكتمال إعداد الكوادر العاملة من المعلمين والإداريين.

الالتزام

كما كشفت إدارة الرقابة والالتزام في «الهيئة» عن نيتها بإصدار دليل الحوكمة للعمليات الرقابية مطلع العام الدراسي، ليكون بمثابة خريطة طريق توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم والجاهزية الفاعلة، والتعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية وإدارة الرقابة، لتوفير الدعم والمساندة للمؤسسات التعليمية.

وفي سياق استعداداتها لتوفير عودة آمنة وسلسة للطلبة، كثفت «الهيئة» تنسيقها المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين ببلدية مدينة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، وإدارة الحرس الأميري، وهيئة الوقاية والسلامة، لوضع الخطط اللازمة والرامية إلى تحقيق عودة سلسة وآمنة للطلبة، وضمان انسيابية الحركة المرورية في الأيام الأولى للعام الدراسي.

وأكدت «الهيئة» أن عمليات الاستعداد المدرسي تسير وفق منهجية وخطة عمل ومؤشرات أداء متعددة لمتابعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة على مستوى الإمارة، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة، وتوفير بيئات تعليمية مناسبة وآمنة، تحقق معايير السلامة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والفنية، فضلاً عن ضمان امتثال المباني والمرافق التعليمية.

وطالبت إدارة المناهج والاختبارات في «الهيئة» المدارس بضرورة إتمام الإجراءات الخاصة بتوفير الكتب والمصادر التعليمية، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمدارس، لتذليل كل التحديات التي قد تواجههم بهذا الشأن، حيث تلعب «الهيئة» دوراً مهماً في التواصل مع جميع الأطراف المعنية.