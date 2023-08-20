7000 حقيبة مدرسية للطلاب للعودة إلى المدرسة

دبي (الاتحاد)

في إطار دورة «العودة إلى المدرسة» من مبادرة دبي العطاء «التطوع في الإمارات»، اجتمع مئات المتطوعين، أمس الأول، احتفالاً باليوم العالمي للعمل الإنساني، لدعم الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال تجهيز 7.000 حقيبة مدرسية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد. وشهدت دورة المبادرة التي ترعاها موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مشاركة متطوعين من جميع الأعمار والجنسيات في مركز المؤتمرات في مبنى جافزا- ون بدبي لحزم حقائب مدرسية، تتضمن مستلزمات الطلاب الدراسية، مثل دفاتر الكتابة والرسم والمساطر وحقائب الأقلام الملونة وأقلام الرصاص والحبر والمباري والمماحي والأصماغ، وغيرها.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «إن عدم الحصول على المستلزمات الأساسية يمنع العديد من الأطفال من الدراسة أو الذهاب إلى المدرسة. وتهدف دورة ‹العودة إلى المدرسة› من مبادرة التطوع في الإمارات إلى مساعدة أطفال الأسر المتعففة والأيتام من خلال توفير حقائب مدرسية تحتوي على أهم المستلزمات الضرورية للتعلّم اليومي. نحن ممتنون لموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» على دعمها القيم والمساهمة السخية التي ستمكننا من تقديم المساعدة اللازمة للأطفال الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء الدولة. كما نشكر جميع المتطوعين الذين تكاتفوا مع بعض بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني والتبرع بوقتهم وجهودهم لإحداث فرق في حياة هؤلاء الأطفال».

وقال نبيل قائد، نائب الرئيس الأول للدعم المؤسسي (دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي): «انطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة رد الجميل للمجتمع، نتشرف برعاية مبادرة دبي العطاء ‹العودة إلى المدرسة› لدورة عام 2023، حيث نعتبر أن التعليم هو أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد). إننا نؤمن بضرورة حصول كل طفل على التعليم السليم، وجميع المواد والمستلزمات الدراسية الضرورية للتعلّم والنموّ. ونؤكد أن تعاون الجميع لتحقيق هذه الأهداف النبيلة يساهم في تحقيق طموحاتنا في ازدهار المجتمع وتطوّره».

عالم أفضل

قال نبيل قائد، نائب الرئيس الأول للدعم المؤسسي (دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي): «نعرب عن امتناننا لدبي العطاء على تفانيها، ونتطلّع إلى مواصلة شراكتنا معها لبناء عالم أفضل للجميع».

وقال يوسف الدرمكي، أحد المتطوعين المشاركين في المبادرة: «يعد التطوع وسيلة ممتازة لإحداث فارق إيجابي في حياة الآخرين. وأنا ممتن لدبي العطاء وموانئ دبي العالمية ‹دي بي ورلد› على تضافر جهودهما لتزويد الطلاب المحرومين بحقائب مدرسية تحتوي على مستلزمات مفيدة. عندما يلتقي المجتمع من أجل قضية نبيلة، بإمكاننا إحداث تغيير كبير ونجاح هذه المبادرة يثبت ذلك ويبرز قوة المجتمع في إحداث تغيير إيجابي».

وسيتم توزيع حزم الحقائب المدرسية بالشراكة مع مؤسسة الاتحاد الخيرية وجمعية الإحسان الخيرية ومدارس حماية في إمارات مختلفة.