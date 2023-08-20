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الإمارات

اختتام فعاليات مخيم الفجيرة العلمي الثاني

اختتام فعاليات مخيم الفجيرة العلمي الثاني
21 أغسطس 2023 01:30

الفجيرة (الاتحاد) 

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اختتم مخيم الفجيرة العلمي الثاني الذي ينظمه نادي الفجيرة العلمي، وذلك في حفل أُقيم في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، وعدد من المؤسسات والجهات المساهمة في إنجاح المخيم.
وتضمن حفل الختام عرضاً مرئياً لمنجزات وفعاليات المخيم، إلى جانب كلمة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، أثنى خلالها على دور كافة الجهات والمؤسسات والإعلاميين والمتطوعين في المخيم، والتي تنوعت بين مسابقات رياضية وزيارات ترفيهية وبرامج توعية في مختلف المجالات العلمية والبيئية والتكنولوجية، والتي استفاد منها أبناء الإمارة خلال إجازة الصيف. 
 وقال سيف المعيلي: «نشكر كل من ساهم في المشاركة بفكرة أو فعالية أو تطوع في المخيم الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحراك العلمي في الإمارة، ويعتبر فرصة للمبتكرين والمبدعين في مجال العلوم للاستفادة من البرامج والأنشطة التي ينفذها النادي لفئة الشباب الذين يمثلون الاستثمار الحقيقي لمستقبل الإمارات». 
وكرم المعيلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الجهات الراعية والمشاركة والإعلاميين وأعضاء اللجنة المنظمة في المخيم، إلى جانب تتويج الفائزين في مسابقات الفجيرة الإلكترونية بالمراكز الأولى في منافسات الرماية الإلكترونية ومنافسات كرة القدم الإلكترونية، ومسابقة «السومو بوت»، وبطولة الشطرنج الإلكترونية.

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