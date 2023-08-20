1400 مشارك يصقلون مهاراتهم الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)

في بيئة محفّزة على الإبداع والابتكار، شارك أكثر من 1400 ناشئ في فعاليات «صيفك ويانا»، التي نظمتها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي استهدفت جميع الناشئة في الفئة العمرية من 13 وإلى 18 عاماً، ضمن سبعة أسابيع مليئة بالنشاط والمتعة والاستفادة، خلال الفترة من 3 يوليو إلى 17 أغسطس 2023، تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»؛ بهدف صقل مهارات المنتسبين واكتشاف المبدعين واستثمار شغفهم بالمجالات التقنية والفنية والثقافية والإبداعية والرياضية.

وخاض المشاركون تجربة تعلم استثنائية ملهمة، عبر سلسلة من البرامج والورش التفاعلية المتنوعة التي طرحتها ناشئة الشارقة خلال العطلة الصيفية، والبالغ عددها 257 برنامجاً ونشاطاً ورحلة ترفيهية موجهة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في أهمية رعاية الناشئة وتهيئة البيئة الجاذبة لدعم مواهبهم، إضافة إلى تعزيز الدور الريادي الاستباقي لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في قيادة العمل الشبابي لإعداد كوادر شبابية متمكنة من مهارات المستقبل، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد مركز ناشئة واسط في ختام فعاليات «صيفك ويانا»، معرض نتاجات مختبر المهارات، والذي نظمته ناشئة الشارقة احتفاءً بالمخرجات المميزة لمنتسبيها وإلقاء الضوء على إبداعاتهم التي تم إنتاجها بعد إتقان المهارات المكتسبة من البرامج النوعية التي قدمتها المؤسسة في مختبر المهارات بأقسامه المتعددة، والتي أوجدت تنوعاً شمولياً أسهم في الارتقاء بمهارات المنتسبين.

وشمل المعرض نماذج إبداعية تنوعت بين أحواض التيراريوم الزجاجية التي أبدع الناشئة في تصميمها لحفظ النباتات كحديقة منزلية مصغرة في منظر جمالي يحاكي الطبيعة، إلى جانب نتاجات برنامج صناعة السجاد الذي قدم قطعاً فنية مبتكرة أنتجها الناشئة بعد تعلم مهارات العمل اليدوي والتعرف على الخامات الطبيعية المستخدمة في صناعة النسيج، بالإضافة إلى عرض مسرحي إبداعي للمشاركين. وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من مخرجات مختبر الفنون التشكيلية التي تم تصميمها بطريقة تشكيل الأنماط المتكررة والعناصر الفنية بتقنيات مختلفة، فضلاً عن نماذج إبداعية لتصنيع الطاولات بألواح الخشب الطبيعي مع فن الريزن بتأثيراته اللونية الساحرة، وفن الإيبرو، بالإضافة إلى المجسمات الهندسية ثلاثية الأبعاد التي برع الناشئة في تصميمها وإنتاجها في برنامج المجسمات المعمارية في المختبر الفني والمهني.