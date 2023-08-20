الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

297 عموداً لإنارة شعبيتي زبيدة وبن يولك في الشارقة

297 عموداً لإنارة شعبيتي زبيدة وبن يولك في الشارقة
21 أغسطس 2023 01:30

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برنامج القيادات الرياضية ينطلق بـ «المواهب الشابة» إلى أمستردام
الاستحواذ والفرص التهديفية «عقدة» أمام الفرق السعودية!

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة شعبية زبيدة مع الطريق المؤدي إلى الشعبية في المنطقة الوسطى، حيث قامت بتركيب 227 عمود إنارة مزود بكشافات موفرة للطاقة LED 80 W وتمديد كابلات نحاس 16 مم بطول 13500 متر بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف درهم. كما تم إنجاز مشروع إنارة شعبية بن يولك في مدينة المدام بالمنطقة الوسطى، حيث تم تركيب 70 عمود إنارة مزود بكشافات موفرة للطاقة LED 80 W وتمديد كابلات بطول 3200 متر بتكلفة تصل إلى 500 ألف درهم. وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لإنارة كافة المناطق والشعبيات في المنطقة الوسطى وفق أفضل المواصفات والمعايير، من خلال اختيار نوعية الإضاءة والكشافات التي تناسب كل منطقة. وأضاف أن مشاريع إنارة الطرق من المشاريع المهمة التي تعمل الهيئة على تنفيذها وفق خطة وجدول زمني محدد في مختلف المناطق. كما تعمل الهيئة على متابعة أعمال الإنارة وصيانتها بصفة دورية لضمان استمراريتها وجودتها.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
الطاقة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
جانب من العاصمة الكويتية
عربي ودولي
وزير الصحة الكويتي يدلي بتصريح بشأن متحور كورونا الجديد
اليوم 19:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©