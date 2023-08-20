الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

790 دورية خيالة في مختلف مناطق دبي

790 دورية خيالة في مختلف مناطق دبي
21 أغسطس 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

يلعب مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي. وقال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن شرطة دبي من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي، كما حصلت على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الخيول البريطانية، لتطبيقها أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين بالمركز، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب. 

أخبار ذات صلة
دبي تستعد لاستضافة «عباية رالي 2023»
«الأولمبية» تنتخب 17 عضواً بالتصويت الإلكتروني

الحد من الجريمة
وبين اللواء العظب أن المركز يخدم هدفاً استراتيجياً رئيسياً هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين، وقدرة دورياته على السير في الأماكن الضيقة، والتي لا تستطيع الدوريات «المركبات» الوصول إليها، إلى جانب مساهمتها في تعزيز شعور الأفراد بالأمان وبث الطمأنينة بجولاتهم في مناطق الاختصاص، والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية.
وبين اللواء العظب أن مركز شرطة الخيالة إلى جانب مهامه السابقة، فإنه يقوم بمهام التدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة والمركبات المهجورة، وتأمين المنشآت الرياضية، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمُستجدين، وتقديم التدريب العلاجي لأصحاب الهمم.
وقال اللواء محمد عيسى العظب: إن مركز شرطة الخيالة قام بتسيير 790 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في النصف الأول من العام الجاري، نتج عنها ضبط 574 سيارة مطلوبة، و6 أشخاص مطلوبين، وتحرير 462 مخالفة مرورية، إلى جانب مهامه في تفعيل نقاط الاشتباه، والتدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة، وتأمين المنشآت الرياضية.
وأوضح اللواء العظب أن خيالة المركز قاموا بتأمين 16 مباراة في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تمريرهم 71 معلومة أمنية إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة.
وفي سياق مُتصل، أشاد اللواء العظب بالمتطوعين في مبادرة «شارك مع الخيالة» التي تهدف إلى منح فرصة أمام أفراد المجتمع للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، حيث شارك المتطوعون في تسيير 92 دورية مع فرق شرطة الخيالة في النصف الأول من العام الجاري. 
106 فعاليات
قال الرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة: إن المركز نفذ العديد من المبادرات في النصف الأول من العام الجاري، ومنها مبادرة التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، الملتقى الشتوي، ملتقى الربيع، تحقيق أمنية طفل، وغيرها من المبادرات والفعاليات الأخرى.

دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
جانب من العاصمة الكويتية
عربي ودولي
وزير الصحة الكويتي يدلي بتصريح بشأن متحور كورونا الجديد
اليوم 19:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©