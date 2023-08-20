790 دورية خيالة في مختلف مناطق دبي

دبي (الاتحاد)

يلعب مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي. وقال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن شرطة دبي من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي، كما حصلت على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الخيول البريطانية، لتطبيقها أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين بالمركز، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.

الحد من الجريمة

وبين اللواء العظب أن المركز يخدم هدفاً استراتيجياً رئيسياً هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين، وقدرة دورياته على السير في الأماكن الضيقة، والتي لا تستطيع الدوريات «المركبات» الوصول إليها، إلى جانب مساهمتها في تعزيز شعور الأفراد بالأمان وبث الطمأنينة بجولاتهم في مناطق الاختصاص، والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية.

وبين اللواء العظب أن مركز شرطة الخيالة إلى جانب مهامه السابقة، فإنه يقوم بمهام التدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة والمركبات المهجورة، وتأمين المنشآت الرياضية، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمُستجدين، وتقديم التدريب العلاجي لأصحاب الهمم.

وقال اللواء محمد عيسى العظب: إن مركز شرطة الخيالة قام بتسيير 790 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في النصف الأول من العام الجاري، نتج عنها ضبط 574 سيارة مطلوبة، و6 أشخاص مطلوبين، وتحرير 462 مخالفة مرورية، إلى جانب مهامه في تفعيل نقاط الاشتباه، والتدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة، وتأمين المنشآت الرياضية.

وأوضح اللواء العظب أن خيالة المركز قاموا بتأمين 16 مباراة في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تمريرهم 71 معلومة أمنية إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة.

وفي سياق مُتصل، أشاد اللواء العظب بالمتطوعين في مبادرة «شارك مع الخيالة» التي تهدف إلى منح فرصة أمام أفراد المجتمع للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، حيث شارك المتطوعون في تسيير 92 دورية مع فرق شرطة الخيالة في النصف الأول من العام الجاري.

106 فعاليات

قال الرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة: إن المركز نفذ العديد من المبادرات في النصف الأول من العام الجاري، ومنها مبادرة التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، الملتقى الشتوي، ملتقى الربيع، تحقيق أمنية طفل، وغيرها من المبادرات والفعاليات الأخرى.