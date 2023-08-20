وسام «إكسبو» 2020 لمديري «شؤون العمليات» بدبي

دبي (الاتحاد)

قلد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمديري الإدارات العامة في قطاع شؤون العمليات، لدورهم وإنجازاتهم المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لحدث إكسبو 2020 دبي العالمي الكبير، وتقديراً وعرفاناً لجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضيرات وأثناء وبعد انتهاء الحدث.

وجاء تقليد الوسام تنفيذاً للمكرمة السامية والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم إكسبو 2020 دبي، والذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وتقدم اللواء عبدالله الغيثي، إلى كافة المكرمين بالشكر والتقدير، مؤكداً أن قطاع شؤون العمليات يفخر بمورده البشري وتميزه الدائم في مختلف المجالات ومنها تأمين المناسبات والأحداث الكبيرة، معرباً عن سعادته بما تم إنجازه من الفرق في تأمين حدث إكسبو2020 دبي.

بدورهم، عبّر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم البالغ بهذا التشريف والتكريم الذي يُعدّ فخراً واعتزازاً لهم، مؤكدين حرصهم على المضي قُدماً في تحقيق تطلعات وتوجهات القيادة العليا في أن تصبح إمارة دبي واحة الأمن والأمان، ووجهة عالمية لاستضافة أهم الأحداث والفعاليات العالمية.