80 مبادرة مجتمعية وتطوعية لجمارك دبي

دبي (وام)

نفذت جمارك دبي 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، استفاد منها نحو 290 ألف مستفيد من كافة الفئات في المجتمع.

وتنوعت مبادرات جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2023 لتشمل مبادرة سواعد الفرضة، وسواعد أصحاب الهمم، وفطور كبار المواطنين، إلى جانب عدد من المبادرات الخاصة بالصحة البدنية والنفسية والورش التوعوية التي وجهت للموظفين والمجتمع.

ويأتي ذلك التزاماً من الدائرة بخطتها الاستراتيجية في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لتكون أكثر شمولية والقيام بأنشطة اجتماعية، وصحية، وبيئية، ووطنية، وخيرية، وتطوعية للمساهمة في دعم القضايا التي تمس المجتمع، من أجل توحيد الجهود والتأسيس لرؤية أكثر شمولية في التعاون وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هدف الدولة في التنمية المستدامة، بما يتواكب مع خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 - 2026.

ووقعت جمارك دبي اتفاقية مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، لتعزيز الوعي المجتمعي والتخفيف من الوصمة المجتمعية المقترنة بمرض الإدمان، إضافة إلى ورش توعوية لطلبة المدارس، وللموظفين، ومبادرات رياضية مع الاحتفال بالأيام العالمية، حيث وجهت المبادرات لكافة أطياف المجتمع.

وسخرت جمارك دبي جهودها في إطلاق مبادرات مجتمعية وتطوعية تعزز من الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع سواء كان من الطلاب، أو العمال، أو كبار السن، أو أصحاب الهمم، وذلك تماشياً مع توجهات ورؤية القيادة.

وقالت عنود عبدالله مدير قسم الخدمات الإبداعية والفعاليات والمسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، إن الدائرة عززت من جهودها في دعم المبادرات المستدامة من أجل الوصول للهدف السامي في تعزيز التكافل الاجتماعي السائد في دولة الإمارات، مؤكدة أهمية التناغم والتواؤم بين جمارك دبي وشركائها الاستراتيجيين في توحيد الجهود والتأسيس لرؤية أكثر شمولية في التعاون وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية في دعم العمل المجتمعي وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.