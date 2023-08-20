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طقس الإمارات المتوقع غدا

أبوظبي
20 أغسطس 2023 18:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعض الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 17:12 والمد الثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 51:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

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المصدر: وام
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