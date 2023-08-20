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رئيس الجالية الإثيوبية: العلاقات مع الإمارات قائمة على الصداقة والتعاون

رئيس الجالية الإثيوبية: العلاقات مع الإمارات قائمة على الصداقة والتعاون
20 أغسطس 2023 14:38

أكد إدريس بونسورو عبدالله رئيس الجالية الإثيوبية في دبي والإمارات الشمالية، عمق العلاقات الطيبة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على الصداقة والتعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار الى المعاملة الطيبة وقيم التسامح والاحترام المتبادل والتي تحظى بها الجالية الإثيوبية في دولة الإمارات على مدار السنين، مثنياً على أداء الحكومة الإماراتية تجاه مواطني الجنسيات المختلفة المقيمة على أرض الإمارات.

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وأشار إلى أن العلاقات الثقافية والقيم التي يحافظ عليها أبناء الجالية الإثيوبية الموجودين على أرض الإمارات، هي جزء من التعاون الدولي المشترك بين الشعوب والاحترام المتبادل على أساس القيم المشتركة ما يعزز التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات من التجارة والاستثمار وصولاً إلى التعليم والثقافة.

وأشار إلى التأثير الإيجابي للعلاقات الثقافية الإماراتية الإثيوبية الذي يمتد إلى العالم الخارجي، حيث الاهتمام بتعزيز الأنشطة الثقافية لما لها من أهمية في تعزيز التواصل العميق بين المجتمعات، وجهود أعضاء الجالية الإثيوبية من أجل تقريب الطرفين معاً عبر مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية التي يتم تنظيمها باستمرار في الدولة، والتي تعد منصة للتواصل بين الأمم وتعزز من لغة التفاهم وروابط الصداقة.

المصدر: وام
إثيوبيا
الإمارات
دبي
الإمارات الشمالية
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