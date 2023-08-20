الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكم رأس الخيمة وسلطان بن خليفة في وفاة الشيخ سعود بن عبدالله النعيمي

حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكم رأس الخيمة وسلطان بن خليفة في وفاة الشيخ سعود بن عبدالله النعيمي
20 أغسطس 2023 13:31

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة،  الذى قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور له "بإذن الله" الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وذلك في خيمة العزاء في منطقة الحميدية بعجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان العزاء من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التعازي في وفاة الشيخ سعود بن عبدالله النعيمي
حاكما عجمان وأم القيوين يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعود بن عبدالله النعيمي

وتقبل سموهما التعازي من الفريق سيف عبدالله الشعفار ومن كبار المسؤولين والوجهاء واعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، إخوان الفقيد، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي والشيخ راشد بن عبدالله النعيمي ..كما تقبل العزاء أبناء الفقيد، الشيخ عبد العزيز بن سعود النعيمي، والشيخ عبد الله بن سعود النعيمي وعدد من شيوخ النعيمي الكرام.

 

 

المصدر: وام
تعازي
حاكم عجمان
حاكم رأس الخيمة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
جانب من العاصمة الكويتية
عربي ودولي
وزير الصحة الكويتي يدلي بتصريح بشأن متحور كورونا الجديد
اليوم 19:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©