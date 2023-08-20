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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة المجر بذكرى اليوم الوطني لبلادها

رئيس الدولة ونائباه
20 أغسطس 2023 12:08

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
المجر
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