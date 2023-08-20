"دبي العطاء" تدعم تهيئة 7.000 طالب للعودة إلى المدرسة

أعلنت دبي العطاء عن دعمها الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء الدولة، وذلك عبر مبادرتها "التطوع في الإمارات"، في إطار دورة "العودة إلى المدرسة"، حيث اجتمع مئات المتطوعين أمس، احتفالا باليوم العالمي للعمل الإنساني، وذلك من أجل تجهيز 7,000 حقيبة مدرسية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهدت دورة المبادرة التي ترعاها موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مشاركة متطوعين من جميع الأعمار والجنسيات في مركز المؤتمرات في مبنى جافزا-ون بدبي لحزم حقائب مدرسية تتضمن مستلزمات الطلاب الدراسية.

وقال عبدالله أحمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء، إن دورة "العودة إلى المدرسة‘" من مبادرة التطوع في الإمارات تهدف إلى مساعدة أطفال الأسر المتعففة والأيتام من خلال توفير حقائب مدرسية تحتوي على أهم المستلزمات الضرورية للتعلّم اليومي، معرباً عن امتنانه لموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على دعمها القيم والمساهمة السخية التي ستمكن من تقديم المساعدة اللازمة للأطفال الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء الدولة، معربا عن شكره لجميع المتطوعين الذين تكاتفوا مع بعض بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني والتبرع بوقتهم وجهودهم لإحداث فرق في حياة هؤلاء الأطفال.

من جانبه قال نبيل قائد، نائب الرئيس الأول للدعم المؤسسي (دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي)، إن التعليم من الركائز الأساسية لاستراتيجية الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مؤكداً الالتزام برد الجميل للمجتمع، ورعاية مبادرة دبي العطاء ’العودة إلى المدرسة‘ لدورة عام 2023، مشيرا الى ضرورة حصول كل طفل على التعليم السليم، والتعاون لتحقيق هذه الأهداف النبيلة والتي تساهم في تحقيق طموحاتنا في ازدهار المجتمع وتطوّره.

وقال يوسف الدرمكي، أحد المتطوعين المشاركين في المبادرة: "يعد التطوع وسيلة ممتازة لإحداث فارق إيجابي في حياة الآخرين. وأنا ممتن لدبي العطاء وموانئ دبي العالمية ’دي بي ورلد‘ على تضافر جهودهما لتزويد الطلاب بحقائب مدرسية تحتوي على مستلزمات مفيدة. عندما يلتقي المجتمع من أجل قضية نبيلة، بإمكاننا إحداث تغيير كبير ونجاح هذه المبادرة يثبت ذلك ويبرز قوة المجتمع في إحداث تغيير إيجابي".

وسيتم توزيع الحقائب المدرسية بالشراكة مع مؤسسة الاتحاد الخيرية وجمعية الإحسان الخيرية ومدارس حماية في إمارات مختلفة.