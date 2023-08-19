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الإعلام الإثيوبي: زيارة محمـد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين

الإعلام الإثيوبي: زيارة محمـد بن زايد تعكس قوة العلاقات بين البلدين
20 أغسطس 2023 00:55

أديس أبابا (وام)

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 تصدرت أنباء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإثيوبيا، اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام الإثيوبية الصادرة أمس، مؤكدة أن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة لإثيوبيا تعكس قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن العـلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.
فقالت صحيفة إثيوبيان مونيتور: إن توقيع دولة الإمارات وإثيوبيا مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات يعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي خاصة من خلال مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حرصا خلال الاجتماع الثنائي بينهما على التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعربا عن التزام البلدين ببناء جسور أقوى لصالح كلا الشعبين.
أما صحيفة أديس ستاندرد فقد شددت على قوة العلاقات بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مشيرة إلى حرص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على التأكيد على أن العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل العميق والرؤية المشتركة للتقدم المتبادل، مشدداً على مواصلة التعاون والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الإطار نفسه، أكد تقرير لموقع أفريكان بيزنيس على أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس بحضور صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الوزراء الإثيوبي، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الشراكات وتنويع المشاركة في مختلف المجالات لدفع التنمية والازدهار في كلا البلدين.

إثيوبيا
الإمارات
محمد بن زايد
أديس أبابا
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