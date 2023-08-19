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حاكم عجمان يتقبل تعازي حمد الشرقي وعبدالله بن سالم والشيوخ في وفاة سعود النعيمي

حاكم عجمان يتقبل تعازي حمد الشرقي ونائب حاكم الشارقة في وفاة سعود بن عبدالله النعيمي
20 أغسطس 2023 00:55

عجمان (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وذلك في خيمة العزاء في منطقة الحميدية بعجمان.

كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومن الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، إخوان الفقيد، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، والشيخ راشد بن عبدالله النعيمي. كما تقبل العزاء أبناء الفقيد، الشيخ عبد العزيز بن سعود النعيمي، والشيخ عبدالله بن سعود النعيمي، وعدد من شيوخ النعيمي الكرام.

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كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في خيمة العزاء في منطقة الحميدية بعجمان، التعازي في وفاة المغفور له «بإذن الله» الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، حيث تقبل سموه تعازي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان وآل النعيمي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وآل النعيمي الصبر والسلوان.

كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، العزاء من كبار المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، إخوة الفقيد، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، والشيخ راشد بن عبدالله النعيمي. كما تقبل العزاء أبناء الفقيد، الشيخ عبد العزيز بن سعود النعيمي، والشيخ عبد الله بن سعود النعيمي، وعدد من شيوخ النعيمي الكرام.

 

عجمان
حميد بن راشد النعيمي
حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
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