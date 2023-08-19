«عطاؤكم شفاء وسعادة» توفر 77 جهازاً للعلاج الطبيعي في 15 مركزاً

أبوظبي (وام)

قدم بنك دبي الإسلامي دعماً مالياً إلى مبادرة «عطاؤكم شفاء وسعادة» التي أطلقتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس المؤسسة، بقيمة 2.5 مليون درهم.

ويخصص الدعم لتوفير 77 جهازاً متنوعاً من أجهزة العلاجات الطبيعية لتأهيل ومساعدة الحالات الصحية الإنسانية من الأفراد والفئات المستحقة، حيث نفذت مؤسسة خليفة العديد من المراكز الصحية الإنسانية في مختلف مناطق العالم والتي تستهدف دعم الفئات المحتاجة وتقديم الرعاية الطبية لهم.. وذلك انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الإنساني الأصيل الذي يقوم على مساعدة جميع المجتمعات المحتاجة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وبنك دبي الإسلامي، حيث وقع الاتفاقية محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة، وعبد العزيز عبدالله الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة الإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ونواف عبدالله الريسي مساعد نائب رئيس - مدير خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي.

وأشاد محمد حاجي الخوري، بهذه المناسبة، بدور بنك دبي الإسلامي الإنساني، مثمناً دعمه المتواصل للبرامج الإنسانية الصحية والتعليمية التي تنفذها مؤسسة خليفة الإنسانية داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن الدعم سيصل إلى مستحقيه في أقرب وقت، وسيشمل 24 نوعاً من أجهزة العلاج الطبيعي، حيث سيصل العدد الإجمالي إلى 77 جهازاً توزع على 15 مركزاً طبياً تسهم في تقديم علاجاتها الطبيعية وخدماتها التأهيلية إلى الحالات والفئات المستحقة.

كما ثمن الخوري دور مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تنفيذ هذا التعاون، الذي يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات في الدولة، حيث تحرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على تعزيز وتكريس دور مختلف القطاعات في مسيرتها الإنسانية، وذلك من أجل شراكة فاعلة مستدامة بين القطاعين الإنساني والاقتصادي في الدولة.

برنامج صحي

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفذ منذ تأسيسها في عام 2007 برنامجاً صحياً متميزاً يتبع البرامج المحلية ويقدم الخدمات العلاجية لجميع المحتاجين مثل الرعاية الطبية من علاج، جراحة، أدوية وأجهزة ويقوم بها فريق المؤسسة بالتعاون مع اللجنة الطبية الخارجية والمؤسسات الطبية من مستشفيات.

مذكرات تفاهم

أبرمت المؤسسة العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات المحلية بهدف تخفيف أعباء العلاج عن مئات المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة عبر تغطية تكلفة أدوية الأمراض المزمنة للمرضى المسنين والمرضى الذين لا تخولهم بطاقاتهم الصحية الحصول على الأدوية اللازمة لهم، وذلك لفترة يتم تحديدها من قبل اللجنة الطبية المشرفة على دراسة الحالات الطبية.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج العلاج خلال 3 سنوات (2019 - 2021) نحو 7863 حالة، منهم 1959 شخصاً قدمت لهم مساعدات علاجية، و5696 شخصاً أصدرت المؤسسة بطاقات تأمين صحي لهم، حيث إن حالتهم المرضية تستدعي متابعة طبية مستمرة، وكذلك قدمت المؤسسة الأقساط الدراسية لـ208 حالات من أصحاب الهمم.