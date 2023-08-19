«جامعة الإمارات» تستقبل 50 من أعضاء هيئة التدريس الجدد

العين (الاتحاد)

أكد الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، جاهزية الجامعة لبدء العام الدراسي الأكاديمي الجديد، باستقبالها نخبة من أعضاء هيئة التدريس الجدد لاستكمال مسيرتها الأكاديمية وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية، ومواصلة تحقيق رسالتها الرامية إلى الريادة والابتكار في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع على الصعيدين المحلي والدولي، واستشراف آفاق المستقبل للخمسين عاماً القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بأعضاء هيئة التدريس الجدد، الذي نظمته إدارة الموارد البشرية بحضور عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، حيث قدم مدير الجامعة عرضاً تعريفياً ببرامج وإمكانات الجامعة ورؤيتها وطموحاتها التي تلبي رغبات الطلبة بكافة التخصصات الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية الإبداع والابتكار وتعزيز دور البحث العلمي للارتقاء بدور الجامعة كمؤسسة بحثية وتعليمية رائدة في الدولة.

ومن جهتها، أشارت عائشة الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية، أن جامعة الإمارات استقبلت هذا العام 50 من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والأساتذة الزائرين الجدد، من جنسيات مختلفة ومن تخصصات أكاديمية متعددة من ذوي الخبرة والكفاءات الذين تم اختيارهم بكل دقة.

كما قدمت عرضاً متكاملاً عن مرافق الجامعة، وكذلك الخدمات والامتيازات التي تقدمها للموظفين وأسرهم، مما يسهل على أعضاء هيئة التدريس تأدية دورهم على أكمل وجه، وسط بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على الإبداع والابتكار، كما قام ممثلو الخدمات في إدارة الموارد البشرية بتقديم الإرشادات وإنجاز كافة المعاملات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد.