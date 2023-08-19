سلسلة محاضرات لسائقي «مواصلات الإمارات» في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن «شرطة دبي» مستمرة في تطوير وتكثيف البرامج التوعوية المرورية بأساليب حديثة وفعّالة من خلال الوسائل المتعددة والتقنيات الحديثة، وتعريف مستخدمي الطريق بقوانين الأمن والسلامة المرورية، بهدف توعيتهم وتثقيفهم بقواعد السير وأنظمة المرور، وذلك لرفع مستوى الكفاءة المرورية لدى السائقين، وتعزيز أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.

وقال اللواء المزروعي، إنه استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمن حملة «يوم بلا حوادث»، نظمت إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور سلسلة من المحاضرات التوعوية استفاد منها نحو (217) سائقاً من مواصلات الإمارات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية المحافظة على سلامة الطلبة أثناء عملية النقل المدرسي، والتي تهدف إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، واحترام قواعد السير والمرور، وأنظمة السلامة المرورية، وآداب الطريق، والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق وفي مقدمتهم طلاب وطالبات المدارس.

وأوضح أن المحاضرات تضمنت الإجراءات والقوانين الواجب إتباعها خلال عملية نقل الطلبة، منها عدم تجاوز السرعة المحددة، والالتزام بخط السير الإلزامي، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتحمل المسؤولية تجاه الأطفال والطلبة، والحفاظ على سلامتهم، والشعور بالواجب الاجتماعي الكبير الملقى على كاهل كل سائق حافلة من قبل الأسر والمجتمع، مشيراً إلى أن الدور الذي يؤديه هؤلاء السائقون هام جداً. كما وحث اللواء المزروعي أولياء الأمور، على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور والالتزام بالشواخص المرورية، وتعليمات رجال المرور، وتوخي الحيطة والحذر، وتوقع أخطاء الآخرين، وأهمية ربط حزام الأمان، وضرورة التحلي بالصبر والالتزام بخط السير الإلزامي واستخدام المواقف بالشكل الذي لا يعيق الآخرين، وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة للوقوف، وكذلك الالتزام باللوحات الإرشادية أمام المدارس والتي تدعو إلى تخفيف السرعة وزيادة الانتباه، وتوخي الحيطة والحذر، وتوقع أخطاء الآخرين.