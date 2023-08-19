الأحد 20 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلسلة محاضرات لسائقي «مواصلات الإمارات» في دبي

سلسلة محاضرات لسائقي «مواصلات الإمارات» في دبي
20 أغسطس 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي»: نحرص على دعم الشباب وتمكينهم
تخريج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة للعنصر النسائي بشرطة دبي

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن «شرطة دبي» مستمرة في تطوير وتكثيف البرامج التوعوية المرورية بأساليب حديثة وفعّالة من خلال الوسائل المتعددة والتقنيات الحديثة، وتعريف مستخدمي الطريق بقوانين الأمن والسلامة المرورية، بهدف توعيتهم وتثقيفهم بقواعد السير وأنظمة المرور، وذلك لرفع مستوى الكفاءة المرورية لدى السائقين، وتعزيز أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.
وقال اللواء المزروعي، إنه استعداداً للعام الدراسي الجديد وضمن حملة «يوم بلا حوادث»، نظمت إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور سلسلة من المحاضرات التوعوية استفاد منها نحو (217) سائقاً من مواصلات الإمارات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية المحافظة على سلامة الطلبة أثناء عملية النقل المدرسي، والتي تهدف إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، واحترام قواعد السير والمرور، وأنظمة السلامة المرورية، وآداب الطريق، والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق وفي مقدمتهم طلاب وطالبات المدارس.
وأوضح أن المحاضرات تضمنت الإجراءات والقوانين الواجب إتباعها خلال عملية نقل الطلبة، منها عدم تجاوز السرعة المحددة، والالتزام بخط السير الإلزامي، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتحمل المسؤولية تجاه الأطفال والطلبة، والحفاظ على سلامتهم، والشعور بالواجب الاجتماعي الكبير الملقى على كاهل كل سائق حافلة من قبل الأسر والمجتمع، مشيراً إلى أن الدور الذي يؤديه هؤلاء السائقون هام جداً. كما وحث اللواء المزروعي أولياء الأمور، على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور والالتزام بالشواخص المرورية، وتعليمات رجال المرور، وتوخي الحيطة والحذر، وتوقع أخطاء الآخرين، وأهمية ربط حزام الأمان، وضرورة التحلي بالصبر والالتزام بخط السير الإلزامي واستخدام المواقف بالشكل الذي لا يعيق الآخرين، وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة للوقوف، وكذلك الالتزام باللوحات الإرشادية أمام المدارس والتي تدعو إلى تخفيف السرعة وزيادة الانتباه، وتوخي الحيطة والحذر، وتوقع أخطاء الآخرين.

دبي
مواصلات الإمارات
شرطة دبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
مبابي «ملكي» في هذا التوقيت!
الرياضي
مبابي «ملكي» في هذا التوقيت!
اليوم 11:38
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
تنبيه مهم من سفارة الإمارات لدى المكسيك
اليوم 11:34
4 قادة جدد في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
4 قادة جدد في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©