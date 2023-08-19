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«شرطة دبي»: نحرص على دعم الشباب وتمكينهم

صورة تذكارية للحضور على هامش الحفل (من المصدر)
20 أغسطس 2023 00:54

دبي  (الاتحاد)

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احتفلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بتنفيذ فعاليات مُختلفة للشباب عرفاناً وتقديراً لجهودهم، وتزامناً مع اليوم العالمي للشباب.
حضر الفعالية اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالوكالة، والعميد سعيد العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة، وعدد من الضباط.
وقال اللواء جمال الجلاف: إن شرطة دبي حريصة على دعم الشباب وتمكينهم في كل المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، حيث استطاع الشباب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من فك غموض عشرات القضايا المعقدة وضبط مرتكبيها ووضع خطط استراتيجية تُسهم في خفض مؤشرات الجريمة في الإمارة والحد منها، مؤكداً أن الإدارة وضعت خطط تمكين ودعم للفئة الشبابية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف الجوانب الأمنية والشرطية.
وأضاف أن الاستثمار في طاقات الشباب وإمكانياتهم هو لأنهم أداة التغيير والتطوير الأساسية القادرة للعبور بالمجتمع نحو المستقبل الأفضل، متوجهاً بالشكر الجزيل للشباب، ومؤكداً ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد والعطاء لنشر الأمن والأمان، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وفي الختام، كرم اللواء الجلاف الشباب المتميزين في الإدارة والذين أسهموا في تعزيز المنظومة الأمنية في الإمارة وحققوا إنجازات على مختلف الأصعدة.

شرطة دبي
المباحث الجنائية
اليوم العالمي للشباب
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