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تخريج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة للعنصر النسائي بشرطة دبي

مصبح الغفلي والخريجات خلال الحفل (من المصدر)
20 أغسطس 2023 00:54

دبي  (الاتحاد)

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شهد العميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، في مقر المدينة التدريبية بالروية حفل تخريج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة الدفعة 75 و76 للعنصر النسائي، بحضور المقدم أيوب حسن المشرخ، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة بالوكالة، والملازم أول أحمد الحرازي، رئيس قسم الاستجابة المسلحة والمشاركات في الدورتين والمدربين.
وهنأ العميد مصبح الغفلي الخريجات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهم في مجال عملهم وتمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار.
وأوضح أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن.

شرطة دبي
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