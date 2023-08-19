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شرطة أبوظبي تسعد ميثاء

شرطة أبوظبي تسعد ميثاء
20 أغسطس 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الطفلة ميثاء، وحققت أمنيتها في التجول بدورية السعادة في «سي وورلد أبوظبي»، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، وبالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية.. وتجولت ميثاء في دورية السعادة وتعرفت على أهدافها، وعبرت عن سعادتها بوجودها في الدورية وتحقيق أمنيتها
وأكد العقيد ناصر عبدالرحمن الزعابي، مدير مركز شرطة ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، لافتاً إلى الحرص على دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع.. وأشاد محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، بجهود شرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرة الإنسانية، مؤكداً الالتزام بتعزيز رفاهية المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية.. من ناحية أخرى، نفذ مركز شرطة ياس زيارة لمركز NMC بروفيتا بمدينة خليفة ووزع الهدايا على المرضى.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
اليوم العالمي للعمل الإنساني
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