أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق متفرقة من الدولة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تهيئة الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية.. وطقس رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار.

كانت حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

وكان البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه والقيادة بحذر.

وهطلت أمطار غزيرة، على خطم الشكلة وملاقط والظاهر ومساكن ومزيد ومعيشيق وطريق العين دبي باتجاه الهير، بالعين، وعلى طريق شوكة ووادي الحلو، وشمال المنيعي، ووادي اصفني، ووادي الطوى برأس الخيمة، وشارع الشيخ خليفة بالفجيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً الأحد طقس رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية مع سقوط أمطار - ارتفاع في درجات الحرارة.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يشهد يوم الاثنين ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود يوم الثلاثاء طقس رطب على بعض المناطق الغربية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي خاصة شرقاً.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.