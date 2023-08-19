الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بسجل حافل في مجال الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.

تنفذ حكومة الإمارات العديد من السياسات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.

وبعد مسيرة من التقدم والتنمية على مدى عقود، تتخذ الدولة من العمل الجماعي نهجاً نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال العديد من المبادرات والإنجازات في العديد من المجالات والقطاعات، تشمل دعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.