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أديس أبابا تتزين بأعلام الإمارات

علم الإمارات يرفرف في شوارع أديس أبابا
19 أغسطس 2023 01:17

أديس أبابا (وام)
احتفاءً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وترسيخاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تزينت شوارع أديس أبابا بأعلام دولة الإمارات وصور صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في مشهد استثنائي.

فقد زينت الإعلام والصور مختلف الشوارع الرئيسة في المدينة في صورة تعبر عن فرحة استقبال الضيف الكبير في لوحة ترسم عمق الروابط القوية بين شعبي البلدين الصديقين.

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وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بعلاقات راسخة تستند إلى أسس قوية من التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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محمد بن زايد
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