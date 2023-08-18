الإمارات.. دبلوماسية تعزز السلام عبر الحدود

شعبان بلال (القاهرة)

تعزز العلاقات الإماراتية الإثيوبية المتنامية الاستقرار والأمن العابر للحدود بمنطقة القرن الأفريقي، عبر دبلوماسية السلام والشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ويؤكد خبراء ومحللون سياسيون أن العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا تسهم في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، التي تمثل أهمية استراتيجية في القارة الإفريقية، مشيرين إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة نوعية، لاسيما على مستوى الشراكة الاقتصادية.

وبين الدبلوماسي المصري، السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سابقاً، أن دولة الإمارات تضطلع بدور رائد في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي من خلال علاقاتها القوية والاستراتيجية مع إثيوبيا، وغيرها من دول هذه المنطقة. وأشار الحفني، لـ«الاتحاد»، إلى أن الإمارات لها علاقات راسخة ومستقرة بمنطقة القرن الإفريقي، ومنها إثيوبيا كونها دولة رائدة في مجالات الصادرات ولديها خبرات واسعة في تحقيق التنمية المستدامة في البنية التحتية، لافتاً إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي. وذكر أن الإمارات ومنذ نشأتها أدركت قيمة الاستقرار وتحقيق الأمن وارتباطهما بتحقيق التنمية، ومن هنا تعمل الإمارات في إطار علاقاتها مع إثيوبيا ودول القرن الإفريقي على دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتثبيت دعائم الاستقرار والأمن.

ويعتبر تعزيز التعاون مع إثيوبيا هدفاً حيوياً للإمارات وتساهم الشراكة الاقتصادية بين البلدين في تعزيز الاستقرار والأمن العابر للحدود بمنطقة القرن الأفريقي.

وأشار الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي، الدكتور عدلي سعداوي، إلى أن تطور العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا يعزز الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي لما تمثله من أهمية استراتيجية باعتبار أن الاستقرار في القرن الإفريقي أمر يهم سلامة الملاحة في باب المندب والبحر والأحمر. وأوضح سعداوي، لـ«الاتحاد»، أن الإمارات دولة نشطة دبلوماسياً وسياسياً وتلعب دورا كبيرا في السياسة الدولية، لافتا إلى أن العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا كجزء من منطقة القرن الإفريقي تدعم الاستقرار والأمن في هذه المنطقة الهامة.

ورأى رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية محمد عز الدين أن العلاقات بين إثيوبيا والإمارات ارتقت لمستوى العلاقات الاستراتيجية من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، موضحا أن هذه الشراكة تدعم الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي.

وذكر لـ«الاتحاد»، أن العلاقات الإماراتية مع منطقة شرق أفريقيا علاقات ممتدة في شتى المجالات، وهو ما عزز الاستقرار وبناء علاقات وطيدة تجارياً وثقافياً مع جميع دول القرن الإفريقي.