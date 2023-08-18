السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات.. دبلوماسية تعزز السلام عبر الحدود

الإمارات.. دبلوماسية تعزز السلام عبر الحدود
19 أغسطس 2023 01:17

شعبان بلال (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اتحاد التزلج المدولب يعتمد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية

تعزز العلاقات الإماراتية الإثيوبية المتنامية الاستقرار والأمن العابر للحدود بمنطقة القرن الأفريقي، عبر دبلوماسية السلام والشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية. 
ويؤكد خبراء ومحللون سياسيون أن العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا تسهم في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، التي تمثل أهمية استراتيجية في القارة الإفريقية، مشيرين إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة نوعية، لاسيما على مستوى الشراكة الاقتصادية. 
وبين الدبلوماسي المصري، السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سابقاً، أن دولة الإمارات تضطلع بدور رائد في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي من خلال علاقاتها القوية والاستراتيجية مع إثيوبيا، وغيرها من دول هذه المنطقة. وأشار الحفني، لـ«الاتحاد»، إلى أن الإمارات لها علاقات راسخة ومستقرة بمنطقة القرن الإفريقي، ومنها إثيوبيا كونها دولة رائدة في مجالات الصادرات ولديها خبرات واسعة في تحقيق التنمية المستدامة في البنية التحتية، لافتاً إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي.  وذكر أن الإمارات ومنذ نشأتها أدركت قيمة الاستقرار وتحقيق الأمن وارتباطهما بتحقيق التنمية، ومن هنا تعمل الإمارات في إطار علاقاتها مع إثيوبيا ودول القرن الإفريقي على دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتثبيت دعائم الاستقرار والأمن. 
ويعتبر تعزيز التعاون مع إثيوبيا هدفاً حيوياً للإمارات وتساهم الشراكة الاقتصادية بين البلدين في تعزيز الاستقرار والأمن العابر للحدود بمنطقة القرن الأفريقي.
وأشار الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي، الدكتور عدلي سعداوي، إلى أن تطور العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا يعزز الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي لما تمثله من أهمية استراتيجية باعتبار أن الاستقرار في القرن الإفريقي أمر يهم سلامة الملاحة في باب المندب والبحر والأحمر. وأوضح سعداوي، لـ«الاتحاد»، أن الإمارات دولة نشطة دبلوماسياً وسياسياً وتلعب دورا كبيرا في السياسة الدولية، لافتا إلى أن العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا كجزء من منطقة القرن الإفريقي تدعم الاستقرار والأمن في هذه المنطقة الهامة.
ورأى رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية محمد عز الدين أن العلاقات بين إثيوبيا والإمارات ارتقت لمستوى العلاقات الاستراتيجية من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، موضحا أن هذه الشراكة تدعم الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي. 
وذكر لـ«الاتحاد»، أن العلاقات الإماراتية مع منطقة شرق أفريقيا علاقات ممتدة في شتى المجالات، وهو ما عزز الاستقرار وبناء علاقات وطيدة تجارياً وثقافياً مع جميع دول القرن الإفريقي. 

الإمارات وإثيوبيا
الإمارات
إثيوبيا
القرن الأفريقي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©