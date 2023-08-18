«الشارقة للإعلام» تنظم ورشة «مهارات العرض والتقديم للمحترفين»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وعلى مدار يومين في مقرها بالشارقة، ورشة بعنوان «مهارات العرض والتقديم للمحترفين»، وشهدت الورشة إقبالاً وتفاعلاً لافتين من الجمهور.

وهدفت الورشة المجانية، التي استقطبت أعداداً من المهتمين، إلى تطوير مهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، وتصميم العروض المؤثرة، والتفاعل مع الجمهور، والتعامل مع التوتر، وتقديم المحتوى الملائم.

وتفاعل المشاركون مع المدرب وليد قبيصي، الذي تطرّق إلى مجموعة من المحاور، وشملت مفهوميات عامة عن فن الإلقاء والعرض، والعروض التقديمية بأنواعها وتجهيزاتها وأساليبها وفنونها، ومهارات الإيماء ولغة الجسم، ومهارات تفعيل نبرات الصوت وأسلوب الكلام.

وتناولت الورشة، شرحاً عن أهم مقومات المُقدّم الناجح، وتشمل الشخصية القيادية والقوية، وبُعد النظر، ورحابة الصدر، والتواضع، والمرونة في الطرح والتلقّي، واحترام الجمهور، والتمكين والإقناع بالمادة المطروحة، والابتسام والمرح، وتقدير العلاقة بين الموضوع والزمن، وإتقان لغة الجسم، وسرعة البديهة وقوة الملاحظة، وامتلاك مهارات الاتصال والثقافة العامة.

كما قدمت الورشة أصنافاً شاملة من العلم والمعرفة، وعرضت مهارات للمقدمين المحترفين، بأسلوب تدريبي وتقني متميز، قائم على الابتكار والتغذية الراجعة، لافتاً إلى أهمية مثل هذه الورش التي تلبي احتياجات المجتمع واستدامة العمل الاحترافي، بشكل إيجابي يسهم في زيادة المتدرب الثقة بنفسه، وبالتالي كسب ثقة الآخرين به.