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تعزيز التعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«زايد الإنسانية»

محمد مطر الكعبي ومحمد الفلاحي والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
19 أغسطس 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الأوقاف ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية تعزيز التعاون والارتقاء بآلية العمل خدمة للأهداف المشتركة، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر المؤسسة بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، والدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام المؤسسة، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الطرفين، ومن المواضيع، الحجاج الموفدون على نفقة المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم داخل الدولة وفي الأراضي المقدسة ترجمة لاهتمامات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على تحقيق السعادة لهم وتمكينهم من أداء هذه الفريضة بيسر وطمأنينة.

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
محمد مطر الكعبي
محمد الفلاحي
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