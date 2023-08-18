سلطان بن طحنون: الإمارات مصدر إلهام في العمل الخيري

أبوظبي (وام)

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن احتفال الإمارات مع العالم بأسره بـ «يوم العمل الإنساني العالمي» الذي يُصادف 19 أغسطس من كل عام، يأتي تأكيداً على أن نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على صعيد العمل الإنساني ما زال مُستمراً، ويُشكل نهجاً راسخاً في سياسة الحكومة الرشيدة.

وقال معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة: إن إرث الشيخ زايد والقيم السامية التي رسّخها في حب الخير والمُسارعة في العطاء من دون حدود إلى كافة أرجاء العالم، يشكّل مبدأً راسخاً تسير عليه حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصبح إرثا متأصلاً في شخصية الإنسان الإماراتي لتخفيف معاناة الإنسان أينما كان دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه.

وأوضح أن الإمارات باتت في الوقت الحاضر تحتل رأس قائمة أهم الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم وأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية الخارجية، مُشيراً إلى أن مساعدات الإمارات الإنسانية أثناء جائحة «كورونا»، ساعدت في التخفيف من آثار الوباء القاسية في دول عدة.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن إلى مُسارعة الإمارات في دعم المُتضرّرين من الزلزال المُدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في مطلع العام الحالي، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم»، التي شكّلت تجسيداً واضحاً لحضورها الإنساني وتضامنها الدائم مع مثل هذه الأحداث، وتعبيراً صادقاً عن تكاتفها مع المجتمعات المتضررة حول العالم عبر إرسال المُساعدات الإغاثية التي شملت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، وخيم إيواء للمُتضرّرين، إضافة إلى فرق البحث والإنقاذ، مؤكداً أن الإمارات وقيادتها التي نهلت من مدرسة زايد الإنسانية ستبقى دائماً مصدر إلهام مُتجدّد للقائمين على العمل الخيري والإنساني في العالم بأسره.